Mercato immobiliare a Bologna | cresce la domanda e salgono i prezzi delle case

Il mercato immobiliare di Bologna si conferma un settore in fermento, con domanda crescente e prezzi in ascesa. Il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma sottolinea un primo semestre positivo, caratterizzato da un aumento delle compravendite e dei valori medi delle case. Con questa dinamica vivace, Bologna si prepara a consolidare il suo ruolo di centro attrattivo per investitori e famiglie in cerca di nuove opportunità immobiliari.

Il mercato immobiliare di Bologna continua a crescere nel 2025, trainato soprattutto dal settore residenziale. A confermarlo è il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma, che registra un primo semestre positivo, segnato da un aumento delle compravendite, dei prezzi medi delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare - bologna - prezzi

Abitazioni e classi energetiche: il trend nel mercato immobiliare bolognese - Nel 2024, il mercato immobiliare bolognese ha rivelato un trend preoccupante: oltre il 60% delle compravendite ha interessato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

2º Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma analizza le performance immobiliari dei 13 principali mercati italiani: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia Vai su Facebook

Mercato immobiliare a Bologna: cresce la domanda e salgono i prezzi delle case; Mercato immobiliare, riprendono le compravendite ma con mutuo. Le variazioni dei prezzi delle abitazioni; BOLOGNA: Immobiliare, compravendite e prezzi in rialzo.

A Bologna salgono compravendite e prezzi delle case - Nella prima parte di quest'anno a Bologna sono cresciuti prezzi e volumi delle compravendite immobiliari. Lo riporta msn.com

Mercato immobiliare, riprendono le compravendite ma con mutuo. Le variazioni dei prezzi delle abitazioni - 2º Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma analizza le performance immobiliari dei 13 principali mercati italiani: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padov ... Si legge su italiaoggi.it