Mercati instabili dollaro in discussione e opportunità per l’Ue | il discorso all’Abi del governatore Panetta Bankitalia

In un contesto di mercati instabili e il dollaro sotto scrutinio, l’Europa si trova di fronte a un’opportunità storica di rafforzare il proprio sistema finanziario. La recente relazione del Governatore Panetta evidenzia come la tecnologia possa diventare la leva strategica per superare la frammentazione dei mercati dei capitali e consolidare la posizione dell’Euro. È il momento di sfruttare questa crisi per costruire un futuro più stabile e integrato.

(Adnkronos) – Il sistema finanziario internazionale sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Il ruolo centrale del dollaro è messo in discussione a causa di instabilità sui mercati, l'Europa ha quindi l'opportunità di rafforzare il proprio sistema finanziario, superando la frammentazione dei mercati dei capitali. E poi la tecnologia come leva strategica per il sistema . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mercati - dollaro - discussione - opportunità

Le minacce di Trump sui dazi scuotono i mercati: l'euro vola contro il dollaro - Le recenti minacce di Trump riguardo nuovi dazi unilaterali stanno scuotendo i mercati globali, provocando un vero e proprio terremoto nel panorama valutario.

Peggior inizio anno per il dollaro dal dopoguerra • Nel 2025 il dollaro USA crolla del 10%: cause, reazioni delle banche centrali e opportunità nei mercati emergenti per gli investitori. Il post Peggior inizio anno per il dollaro dal dopoguerra è appa… https://bit.ly Vai su X

A Piazza Affari bene St, NewPrinces in rally dopo l'acquisizione di Plasmon. Si rafforza il dollaro, mentre scende il petrolio. Bitcoin a un passo da 112mila dollari. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

Assemblea Abi, il discorso del governatore di Bankitalia Fabio Panetta; Panetta: «Dollaro meno egemone è un'opportunità per l'Ue». Patuelli: disinnescare dazi o rischio recessione; Panetta, la politica della Bce sia flessibile e pragmatica.