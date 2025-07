Menu estivo nei ristoranti di Verona ecco dove gustare i prodotti tipici

Scopri il fascino di Verona sotto il sole estivo assaporando i piatti autentici della tradizione locale. Dal 20 luglio, grazie a “Il Ristorante tipico… in Estate”, i ristoranti della città ti invitano a un viaggio tra sapori genuini e prodotti a km zero. Un’occasione imperdibile per immergerti nella cucina veronese e vivere un’estate all’insegna del gusto e della qualità , rendendo ogni pasto un’esperienza indimenticabile.

Fino al 20 luglio, grazie all’iniziativa “Il Ristorante tipico. in Estate” promossa dal Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona è possibile gustare piatti a km zero nei locali tipici della cittĂ . In tavola arrivano prodotti simbolo dell’estate veronese: trota, tartufo della Lessinia, carni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

