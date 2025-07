meno male che era in confusione sinner va in finale pure a wimbledon

Meno male che Jannik Sinner ha saputo risollevarsi dalla confusione e conquistare una finale a Wimbledon, sorprendendo tutti. In un mondo di emozioni intense e opinioni contrastanti, si è spesso tentati di giudicare troppo in fretta, dimenticando la resilienza di un atleta. Tra battute, polemiche e sogni nel cassetto, Sinner si dimostra ancora una volta un protagonista capace di sorprendere, ricordandoci che la determinazione può superare ogni ostacolo.

Nel delirio che spesso e volentieri avvolge l'interessarsi a una cosa che si è scoperta da poco, c'era chi dopo la sconfitta precoce ad Halle, l'allontanamento repentino di due membri del suo staff, credeva che Jannik Sinner fosse in confusione totale. Metteteci lo scotto per la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e la sempiterna polemica sul non pagare le tasse in Italia (cosa che invece rivendica di fare Fabio Fognini, ritiratosi in settimana ed elogiato sulla stampa in questi giorni anche solo per questo confronto tributario) e sembrava che il numero uno al mondo lo sarebbe rimasto per molto poco ancora.