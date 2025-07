Mengo pienone ed energia con Lucio Corsi sul palco | il bis con Francis Delacroix

Un pubblico entusiasta ha accolto Lucio Corsi, il cantautore toscano che con la sua energia contagiosa e performance originali ha conquistato il palco del Prato di Arezzo. La serata, infatti, si è conclusa con un bis eseguito insieme a Francis Delacroix, regalando emozioni autentiche e un’atmosfera unica. La magia di Corsi, tra chitarra, pianoforte e armonica, dimostra ancora una volta come la musica possa unire e sorprendere, lasciando il pubblico desideroso di...

Un cantautore di altri tempi che riesce a portare normalità dal sapore toscano e performance originali, regge il palco con energia, suonando in maniera alternata, chitarra, pianoforte e armonica. Lucio Corsi si è esibito ieri al Prato di Arezzo per la terza serata, la più importante, almeno per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it