Memorial Trevisan | sabato le semifinali al circolo tennis di Piana Vincolato

Il Memorial Trevisan di tennis maschile, giunto alla sua fase più emozionante, si appresta a regalare spettacolo al Circolo Tennis di Piana Vincolato. Dopo aver visto grandi prestazioni, domani, venerdì 11 luglio, si svolgeranno le semifinali che promettono sfide avvincenti e colpi da applausi. Chi emergerà vittorioso tra i protagonisti di questa tappa cruciale? Restate con noi per scoprire il gran finale di questa entusiasmante competizione.

Il Memorial Trevisan di tennis maschile, in corso al circolo tennis di Piana Vincolato, entra nella fase decisiva. Domani, venerdì 11 luglio, sono in programma le semifinali. Nella prima sfida, in campo alle 16, l’avezzanese Gianluca Di Nicola, che oggi ha superato Bonafede 6-1 6-2, affronterà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it