Melozzi | La Notte dei Serpenti 2025 sarà una grande celebrazione della musica popolare italiana

Preparati a vivere un evento indimenticabile: La Notte dei Serpenti 2025, tra musica, cultura e emozioni, si trasformerà in un tributo unico alla tradizione musicale italiana. Con ospiti di eccezione e artisti che sanno raccontare storie profonde, questa serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso il cuore dell’Abruzzo e della nostra identità culturale. Non perdere l’appuntamento con la magia della musica popolare: la festa sta per cominciare!

Riccardo Cocciante, Paola Turci, Elettra Lamborghini, Topo Gigio e 800 artisti celebrano la cultura musicale abruzzese sul palco dello Stadio del Mare. Enrico Melozzi credits Guido Morozzi IMG1886 b PESCARA – «La Notte dei Serpenti 2025 sarà una grande celebrazione della musica popolare italiana, con ospiti straordinari che portano con sé storie, successi e legami profondi con l’Abruzzo e anche con il Festival musicale più amato dagli italiani, quello di Sanremo – spiega Enrico Melozzi – Sul nostro palco salirà Riccardo Cocciante, artista immenso, abruzzese per parte di padre – originario di Rocca di Mezzo – e vincitore del Festival di Sanremo 1991 con “Se siamo insieme”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Melozzi: “La Notte dei Serpenti 2025 sarà una grande celebrazione della musica popolare italiana”

In questa notizia si parla di: melozzi - notte - serpenti - sarà

La notte dei serpenti: svelato dove si farà il “concertone” abruzzese di Melozzi - La notte dei serpenti svela il suo mistero: il concertone abruzzese di Melozzi torna a incantare con musica, tradizione e cultura popolare.

LA SERATA Da Topo Gigio a Riccardo Cocciante: Melozzi svela gli ospiti de “La notte dei serpenti” I dettagli: https://cityne.ws/PfcYu Vai su Facebook

La notte dei serpenti: svelato dove si farà il “concertone” abruzzese di Melozzi; Torna a Pescara La notte dei serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi; Torna la “Notte dei Serpenti”: Pescara il 20 luglio ospiterà il concertone del maestro Melozzi.