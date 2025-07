Meloni per progetto Bagnoli accelerazione con la Coppa America

discorso dedicato alla Visione futura di Bagnoli e alla sua partecipazione alla Coppa America. Meloni ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’opportunità unica per accelerare i progetti di rilancio, creare posti di lavoro e valorizzare il patrimonio della città. Con questa sinergia tra politica, sport e sviluppo, Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Non dimentichiamo il lavoro che stiamo portando avanti per affrontare questioni irrisolte da tempo ma che sono decisive per lo sviluppo di Napoli, della Campania, del Sud, penso ovviamente all'imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal Governo per trasformare l'area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video messaggio inviato all'Assemblea dell'Unione industriali di Napoli. Meloni ha sottolineato che "il progetto subirà un'accelerazione anche grazie all'arrivo nel 2027 dell'America's Cup a Napoli, un evento planetario che coinvolgerà milioni di appassionati e che rappresenterà un ulteriore volano di sviluppo di benessere".

