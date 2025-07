Meloni | Il Sud sta cambiando adesso cresce America’s Cup a Napoli? Sarà un evento planetario

Il Sud Italia sta vivendo una trasformazione senza precedenti, trainata da investimenti, innovazione e grandi eventi internazionali. Giorgia Meloni evidenzia come, grazie ai fondi di coesione, al PNRR e alle ZES, il territorio stia facendo passi da gigante verso il futuro. Con l’America’s Cup del 2027 a Napoli, il mondo guarda con entusiasmo a questa rinascita. La strada è ancora lunga, ma i segnali sono chiari: il cambiamento è in atto e ora possiamo dire con orgoglio che la storia sta scrivendo un nuovo capitolo.

Giorgia Meloni rivendica il cambiamento in corso nel Sud Italia, tra i fondi di coesione, il Pnrr, la Zes e il grande appuntamento con l’America’s Cup del 2027 che si svolgerĂ a Napoli. Lo fa con un videomessaggio inviato all’assemblea di Confindustria in corso nella cittĂ partenopea. Le parole di Meloni. “I problemi da risolvere rimangono ancora molti, però possiamo dire con orgoglio che la direzione è cambiata, che c’è ora la possibilitĂ concreta di incidere davvero sul presente e sul futuro del Sud”, dice la premier nel videomessaggio rivolto agli industriali napoletani.  ”Se consideriamo il potenziale di sviluppo, il Mezzogiorno può essere il volano dell’economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale, un Sud che non è piĂą il fanalino di coda ma che si sta affermando come locomotiva del rilancio di questa nazione, dinamico, ambizioso, attrattivo di investimenti’, ha aggiunto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “Il Sud sta cambiando, adesso cresce. America’s Cup a Napoli? SarĂ un evento planetario”

