Meloni e il piano per le spese militari | trattare con l’Ue per creare più debito

Nel cuore di Roma, Meloni prende posizione sull’ambizioso piano di spese militari, cercando di negoziare con l’UE una possibile deroga al Patto di stabilità. Durante l’incontro con il commissario Dombrovskis, si sono affrontate opportunità e sfide per aumentare il deficit e rafforzare la difesa nazionale. Un passo decisivo che potrebbe ridefinire le priorità dell’Italia in un contesto geopolitico in evoluzione.

L'incontro con il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, tenutosi oggi a Roma a margine della seconda giornata della Conferenza per la ricostruzione e ripresa dell'Ucraina, si sarebbe concentrato sulla possibilità di allentare il Patto di stabilità che vieta all'Italia di creare nuovo debito.

