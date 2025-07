Meloni a Unione Industriali Napoli | Se Sud cresce beneficio per tutta la Nazione – Il video

Giorgia Meloni sottolinea come il Sud, con il suo crescente potenziale di sviluppo, possa diventare il motore trainante dell’economia italiana. La crescita economica e occupazionale del Mezzogiorno, superiore alla media nazionale, rappresenta una grande opportunità per tutto il Paese. È fondamentale investire in questa regione per garantire un futuro prospero e sostenibile. Il sud cresce, e il beneficio sarà per tutta la nazione—una sfida che possiamo vincere insieme.

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 "Se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell'economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di crescita sia economica che occupazionale superiori alla media nazionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all'Assemblea dell'Unione industriali di Napoli. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - unione - industriali - napoli

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Alla vigilia del summit di Istanbul, un clima di incertezza pervade le diplomazie europee. Tajani esprime i suoi dubbi su Putin, mentre Meloni risulta assente a Kiev, lasciando interrogativi sulle posizioni italiane.

Il mio videomessaggio all’Unione industriali di Napoli Vai su X

Matrimonio in Brasile per il giocatore del Napoli David Neres e Kira Winona, modella tedesca. Il matrimonio è stato celebrato ieri 13 giugno dopo 4 anni insieme. Nel 2020 il loro amore ha portato anche alla nascita della piccola Hope. Vai su Facebook

Unione Industriali Napoli 2025, il videomessaggio del Presidente Meloni; Meloni a Unione Industriali Napoli: Se Sud cresce beneficio per tutta la Nazione; Unione Industriali Napoli, Meloni: «Se il Sud cresce è beneficio per tutta la Nazione».

Meloni a Unione Industriali Napoli: Se Sud cresce beneficio per tutta la Nazione - (Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2025 "Se consideriamo il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, il Sud può essere il volano dell'economia nazionale e lo sta dimostrando negli ultimi anni con tassi di ... Riporta msn.com

Unione Industriali Napoli, Meloni: «Se il Sud cresce è beneficio per tutta la Nazione» - «La scelta è ottima di farla a Napoli, sarà sicuramente un'occasione di sviluppo per il Mezzogiorno» a parlare è il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell'assemblea pubblica dell'U ... Secondo msn.com