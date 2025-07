Mel Gibson visita a sorpresa un caseificio nel Casertano | Sono qui per la mozzarella di bufala

Un tocco di Hollywood nel cuore del Casertano! Mel Gibson, noto attore e regista, ha fatto una visita a sorpresa a un caseificio di Casagiove, affascinato dall’autentica mozzarella di bufala campana. La sua passione per i sapori genuini ha conquistato tutti, regalando un momento unico di cultura e tradizione. Scopriamo insieme come questa incursione inattesa abbia celebrato il gusto autentico della nostra terra.

In questa notizia si parla di: sorpresa - caseificio - mozzarella - bufala

Mel Gibson y su Pasión por la Mozzarella - El actor está en Italia para el rodaje de su nueva película 'The resurrection of Christ'. Secondo ilmattino.it