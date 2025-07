Mel Gibson nel caseificio casertano | Here for the bufala mozzarella

Mel Gibson, l’attore di Hollywood noto per i suoi ruoli intensi e la sua passione travolgente, ha trovato una nuova scena da girare nel cuore del caseificio casertano: la mozzarella di bufala. In Italia per le riprese del suo film “The Resurrection of Christ”, il protagonista ha dimostrato di essere anche un vero appassionato di questa prelibatezza locale. La sua visita ha lasciato tutti senza parole, testimoniando come anche le star più famose possano innamorarsi delle meraviglie italiane...

Mel Gibson pazzo della mozzarella di bufala. La star di Hollywood, in Italia per le riprese del suo nuovo film “The Resurrection of Christ”, un sequel della celebre Passione, non ha saputo resistere al richiamo dell’oro bianco. Così, nell’incredulità dei clienti e degli stessi proprietari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Oggi ci onora con la sua presenza una grandissima star internazionale Mel Gibson Site Mel Gibson Exclusive Mel Gibson fans persona squisita e simpaticissima amante della mozzarella chees. Grazie per averci fatto visita ed apprezzato i nostri prodotti Vai su Facebook

Lug 11, 2025 - Redazione Vesuviolive - Visita speciale al caseificio Sagliocco di Casagiove (Caserta): improvvisamente si è presentato Mel Gibson. Riporta msn.com

