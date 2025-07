Mega frode fiscale scoperta | 200 milioni truffati con 45 società fantasma

Una maxi frode fiscale da oltre 200 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Varese, che ha sequestrato crediti d’imposta illeciti e smantellato una rete di 45 società fantasma. Questa operazione mette in luce un sistema di truffa complesso e ben orchestrato, coinvolgendo 18 persone e mettendo in pericolo l’equilibrio del sistema economico. La scoperta rappresenta un duro colpo all’evasione fiscale e alla criminalità finanziaria.

Pescara - La Guardia di Finanza di Varese smonta rete di 45 società cartiera, sequestra crediti d’imposta illeciti e indaga 18 persone per frode fiscale. Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza – in particolare dalla Compagnia di Gallarate con la Sezione di Pg presso la Procura di Busto Arsizio – ha portato alla luce una maxi frode fiscale da circa 200 milioni di euro. Nel mirino sono finiti 45 società cartiera – entità fittizie operanti in province come Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma – e 18 persone iscritte nel registro degli indagati. Il meccanismo illecito ruotava attorno all’indebita generazione di crediti d’imposta, in particolare i cosiddetti Deferred Tax Asset (DTA), che venivano falsamente dichiarati per imposte non versate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv