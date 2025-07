Mefisto | svelati i piani per il villain nel futuro dell' MCU? Arrivano Ghost Rider e i Figli della Mezzanotte

Il MCU si prepara a un nuovo capitolo di oscurità e potere con Mefisto, il leggendario villain appena svelato dai Marvel Studios. Interpretato da Sacha Baron Cohen, il suo ruolo segna l’inizio di un’epoca ricca di sorprese, tra cui l’arrivo di Ghost Rider e i misteriosi Figli della Mezzanotte. Con piani così ambiziosi, il futuro del Marvel Cinematic Universe promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. È solo l’inizio di una saga epica che non vediamo l’ora di scoprire.

Dopo averlo rivelato ufficialmente, i Marvel Studios stanno cominciando a costruire i loro piani per il leggendario villain Nel finale di stagione di Ironheart, i Marvel Studios hanno finalmente introdotto la versione del MCU di Mefisto. Interpretato da Sacha Baron Cohen, è stato rivelato come colui che ha dato a Parker Robbins il suo Hood e che ha infine acquisito l'anima di Riri Williams in cambio della resurrezione della sua migliore amica, Natalie, morta da tempo. La serie si è conclusa con una scena post-credits che suggeriva che Parker aveva intenzione di chiedere l'aiuto di Wong per riconquistare ciò che aveva perso, e ora sembrano essere trapelate alcune informazioni su ciò che potrebbe portare a tutto questo.

