Meeting Città di Nembro | da Del Buono a Sito i risultati degli Azzurri – RIVIVI LE EMOZIONI

Revivi l’emozione delle straordinarie performances degli atleti italiani alla 28ª edizione del Meeting Città di Nembro, grazie a Sportface TV. Le protagoniste azzurre del mezzofondo hanno regalato momenti indimenticabili, con Federica Del Buono che si distingue nel 3000 metri e conquista un brillante secondo posto. Rivivi tutte le emozioni e i risultati di questa spettacolare giornata di atletica. Non perdere il racconto completo!

Rivivi tutte le emozioni e i risultati degli aleti italiani nell’edizione numero 28 del Meeting Città di Nembro grazie a Sportface Tv. Azzurre del mezzofondo in primo piano al 28° Meeting Città di Nembro, in provincia di Bergamo. Nei 3000 metri Federica Del Buono (Carabinieri) si piazza seconda in 8:51.67 con un buon finale per la veneta dietro all’etiope Yenenesh Shimket (8:51.11) mentre è quarta la piemontese Elisa Palmero (Esercito) che firma il personale all’aperto in 8:56.00 nel giorno del 26esimo compleanno, poi sesta Gaia Colli (Carabinieri) al suo primato di 9:04.68. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it