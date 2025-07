Meditazione all’alba | un respiro di benessere a 2.000 metri

Un evento unico per riscoprire il valore della calma e della connessione con la natura. La meditazione all’alba, immersi in un paesaggio mozzafiato, offre un’esperienza di benessere profondo che rigenera corpo e mente. Prepara il cuore a respirare l’energia delle montagne e lasciati trasportare da questa meravigliosa avventura che ti cambierà per sempre.

Immagina di aprire gli occhi mentre il cielo si tinge lentamente dei colori caldi e delicati dell’alba. Intorno a te, solo il silenzio maestoso delle montagne e l’aria fresca e pura dei 2.000 metri. Non è un sogno, ma un’esperienza di puro benessere ideale per chi è alla ricerca di una pausa rigenerante. Il prossimo 3 agosto, il Rifugio Mirtillo di Lizzola, incastonato tra le vette delle Alpi Orobie, diventerà il palcoscenico di un evento speciale: una meditazione guidata all’alba con musica dal vivo. Un’opportunità gratuita e aperta a tutte e tutti per riscoprire il piacere di un risveglio lento, consapevole e in profonda connessione con la natura. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meditazione all’alba: un respiro di benessere a 2.000 metri

