Mediobanca | Ops Mps priva di razionale prezzo del tutto inadeguato

L’operazione di Mps, giudicata da Mediobanca priva di razionalità e del tutto inadeguata, solleva importanti dubbi sul suo valore reale per gli azionisti. La banca milanese sottolinea come il prezzo proposto non rispecchi adeguatamente il patrimonio e il potenziale dell’istituto toscano. È evidente che, in questa situazione, è fondamentale valutare attentamente le conseguenze di un’operazione così discutibile, poiché potrebbe influenzare significativamente il futuro degli investitori e del mercato.

Milano, 11 lug. (askanews) – “L’Ops di Mps, ostile e priva di razionale, non è conveniente per gli azionisti Mediobanca”. E’ quanto sottolinea l’istituto di piazzetta Cuccia nel comunicato dell’emittente approvato dal cda. Il corrispettivo offerto, si legge, “non è congruo ed è del tutto inadeguato”. Il cda, spiega Mediobanca, “a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da Mps il 3 luglio e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei rischi e delle incertezze evidenziati nella predetta documentazione, ritiene l’offerta Mps ostile e non concordata con l’emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mediobanca - priva - razionale - tutto

Mediobanca risponde a MPS così: Il Consiglio di Amministrazione di @mediobanca ritiene l’offerta MPS ostile e non concordata con l’Emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca. Il Consiglio di Amministrazione ritiene Vai su X

Piazzetta Cuccia stima per il 2028, in ottica standalone, un utile netto a 1,9 miliardi e un incremento della remunerazione per gli azionisti. L'ad Alberto Nagel torna a definire «priva di razionale industriale e finanziario» l'operazione di Rocca Salimbeni Vai su Facebook

Mediobanca: Ops Mps priva di razionale, prezzo del tutto inadeguato; Cda Mediobanca: prezzo Ops Mps «non congruo e del tutto inadeguato»; Mediobanca, offerta Mps ostile, corrispettivo inadeguato.

Cda Mediobanca: prezzo Ops Mps «non congruo e del tutto inadeguato» - Lo si legge nella nota dove si segnala che Centerview, Equita e Goldman Sachs hanno fornito le rispettive opinion al consiglio di amministrazione ... Come scrive ilsole24ore.com

Mediobanca, il cda: “Offerta Mps ostile e prezzo non congruo” - "Il Consiglio di amministrazione di Mediobanca, a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni ... Riporta msn.com