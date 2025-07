Mediobanca offerta Mps ostile corrispettivo inadeguato

Mediobanca respinge con fermezza l’offerta ostile di Mps, giudicandola priva di razionalità e di un giusto corrispettivo. Il Cda dell’istituto di Piazzetta Cuccia sottolinea come l’operazione non porti vantaggi agli azionisti, contestando la strategia della doppia soglia proposta dalla banca senese. Una posizione decisa, che mette in evidenza le criticità di questa operazione e la volontà di tutelare gli interessi degli investitori.

Il cda di Mediobanca ritiene l'offerta di Mps "ostile e non concordata", "priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti della banca". Il corrispettivo offerto, poi, viene considerato "non congruo e del tutto inadeguato". L'indicazione arriva al termine del Cda dell'istituto di Piazzetta Cuccia che ha valutato l'Ops lanciata dalla banca senese. In particolare si sostiene che la previsione di una doppia soglia nell'ops di Mps - l'una fissata al 66,67% (quale quorum idoneo a consentire di controllare l'assemblea straordinaria), l'altra fissata invece al ben più basso livello del 35% - "denota opacità in ordine alle reali finalità dell'offerta".

