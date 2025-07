Mediobanca | L’offerta di Mps porterebbe i nostri attuali soci al pieno controllo della nuova banca

Mediobanca respinge con fermezza l'offerta di MPS, definendola non congrua e priva di razionale industriale. Il consiglio di amministrazione sottolinea come si tratti di un'operazione ostile e non condivisa, che potrebbe compromettere il controllo e la stabilitĂ della banca milanese. La questione si fa ancora piĂą intricata, con opinioni che mettono in discussione la convenienza per gli azionisti e il futuro della quadro bancario italiano.

Il prezzo non è giusto, anzi è “non congruo e del tutto inadeguato”. Lo ha detto il consiglio di amministrazione di Mediobanca a proposito dell’offerta del Monte dei Paschi di Siena per Piazzetta Cuccia, ribadendo che si tratta di un’operazione “ostile e non concordata”, “priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti della banca”. La valutazione si basa sulle opinion espresse al board della banca milanese da Centerview, Equita e Goldman Sachs. Innanzitutto, nota Piazzetta Cuccia, la realtĂ combinata dell’intero capitale sociale di Mediobanca “sarebbe rappresentata per il 62% dagli attuali azionisti di Mediobanca e dal 38% dagli attuali azionisti di Mps. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mediobanca: “L’offerta di Mps porterebbe i nostri attuali soci al pieno controllo della nuova banca”

In questa notizia si parla di: banca - mediobanca - offerta - porterebbe

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Milleri Delfin manifesta un'inversione strategica, appoggiando Unicredit nell'operazione su Banco BPM e aprendo a Nagel per Banca Generali.

Mediobanca: “L’offerta di Mps porterebbe i nostri attuali soci al pieno controllo della nuova…; Monte dei Paschi si lancia nella scalata a Mediobanca. La replica: offerta ostile; Mediobanca: ops Mps priva di razionale e con rischi di esecuzione (RCO).

Mediobanca, offerta Mps ostile, corrispettivo inadeguato - Il cda di Mediobanca ritiene l'offerta di Mps "ostile e non concordata", "priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti della banca. Lo riporta ansa.it

Mediobanca promette di aumentare i dividendi per respingere l’offerta di acquisto di Monte Paschi - Piazzetta Cuccia prevede di restituire 4,9 miliardi di euro agli azionisti entro il 2028, nel tentativo di difendersi da un’offerta pubblica di acquisto da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena ... Riporta ilsole24ore.com