Mediobanca solleva un importante veto sull'offerta di Mps, definendola ostile e poco congrua. Dopo un'attenta analisi delle condizioni proposte e dei rischi associati, il Consiglio ha deciso di bocciare l'offerta, evidenziando come questa manchi di un razionale condiviso e strategico. La questione si fa sempre piĂą intricata, lasciando gli investitori e il mercato in attesa di sviluppi cruciali.

Mediobanca boccia l’offerta di Mps. “ Il Consiglio di amministrazione di Mediobanca, a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da Mps in data 3 luglio 2025 e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei rischi e delle incertezze evidenziati nella predetta documentazione, ritiene l’offerta Mps ostile e non concordata con l’emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca. Il Consiglio di amministrazione ritiene altresì che il corrispettivo offerto da Mps sia non congruo e del tutto inadeguato”, fa sapere in una nota l’istituto di Piazzetta Cuccia in merito all’Ops lanciata dall’istituto senese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mediobanca, il cda: “Offerta Mps ostile e prezzo non congruo”

