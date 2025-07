Mediobanca boccia l’offerta di Mps Il prezzo è del tutto inadeguato

Mediobanca mette un freno deciso all’offerta di Montepaschi, giudicandola insoddisfacente e priva di solidità strategica. La riunione del cda si è conclusa con un netto "no", confermando la posizione ferma e decisa della banca di Piazzetta Cuccia. La convinzione del board di Mediobanca, messa nero su bianco in un dettagliato documento di 118 pagine, è...

Milano, 11 luglio 2025 – “No”. L’ultima parola sull’Ops di Montepaschi è l’ennesimo rifiuto. Stavolta senza appello. Nel cda di Mediobanca non c’è spazio per dubbi e ripensamenti. Così la riunione di ieri si è conclusa con la sonora bocciatura di un’offerta definita “ostile, priva di razionale industriale e dal prezzo del tutto inadeguato”. La convinzione del board di Piazzetta Cuccia, messa nero su bianco in un documento di 118 pagine, è granitica: andremo avanti da soli. O con Banca Generali. L’analisi è puntuale, impietosa, e poggia su tre pesanti fairness opinion firmate Centerview, Equita e Goldman Sachs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net