Medio Oriente Netanyahu | Spero in una tregua a breve

In un contesto di crescente tensione, il premier israeliano Netanyahu esprime la speranza di una tregua a breve nel Medio Oriente. Nonostante le parole di pace, i raid e le operazioni militari contro Gaza continuano incessanti, evidenziando la complessità e l’urgenza di una soluzione duratura. La comunità internazionale attende con apprensione sviluppi che possano portare calma e stabilità in questa regione cruciale.

In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu dice di sperare in un accordo a breve. Dalle prime ore del giorno non si placano per√≤ raid e operazioni delle forze armate israeliane contro la Striscia di Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it