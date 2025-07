Medicina e chirurgia | le informazioni per l’iscrizione e la preparazione al semestre filtro

Se desideri intraprendere il percorso verso la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, questa è la tua occasione: le iscrizioni al “semestre filtro” dell’Università di Siena sono aperte fino al 25 luglio. Non perdere l’opportunità di prepararti al meglio per accedere a uno dei corsi più ambiti del settore sanitario. Scopri come presentare la domanda e inizia il tuo cammino verso una carriera di successo nel mondo della medicina.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Sono aperte le iscrizioni al "semestre filtro" per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dell'Università di Siena. Le fasi e i termini per l'iscrizione sono: fino al 25 luglio (ore 17.00) per presentare la domanda sul sito ministeriale Universitaly (www.universitaly.it) scegliendo l'Università di Siena come prima preferenza per il semestre e contestualmente uno dei "corsi affini" indicati dal Ministero e presenti nella piattaforma; entro il 28 luglio (ore 17.00) sul portale di Ateneo (https:www.unisi.itdidatticaimmatricolazioni-e-iscrizionicorsi-numero-programmatomedicina-e-chirurgiaiscrizioni-al ), effettuando il pagamento del contributo forfettario di iscrizione (massimo 250 euro); sono previsti casi di esonero totale o parziale.

