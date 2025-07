Medici e social attenzione alle fake news e alle amicizie sbagliate

Medici e social: un binomio sempre più imprescindibile nel panorama sanitario contemporaneo. Spesso sottovalutato, il ruolo dei social media nella vita professionale dei medici milanesi rivela come questi strumenti possano migliorare la comunicazione con i pazienti e rafforzare la loro reputazione. Tuttavia, questa diffusione comporta anche rischi legati alle fake news e alle amicizie sbagliate, elementi di cui bisogna essere consapevoli per mantenere un equilibrio tra innovazione e responsabilità.

Non capita spesso che si vada a valutare quanto e come i social media possano diventare parte integrante della vita professionale, e non solo privata, dei medici. Andando a vedere la popolazione dei professionisti che operano a Milano, in ogni modo, ci si accorge di come e quanto l'impiego di questi mezzi di comunicazioni interpersonale sia espanso e pervasivo. Pensate: nove medici milanesi su dieci hanno un profilo social, pur se va detto che solo un quarto lo usa in modo professionale, e un altro quarto in modo ibrido. Ed è solo uno dei dati emersi nel corso di un'indagine inedita dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano (OMCeOMI), presentata in occasione del primo corso FAD sul tema e dedicato ai medici milanesi, già online sulla piattaforma dell'Ordine.

