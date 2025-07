McKennie Juventus a un bivio | altro rinnovo o separazione in estate? Ecco cosa filtra ad oggi sul centrocampista americano

La situazione di Weston McKennie alla Juventus si fa sempre più delicata: tra un rinnovo incerto e la possibilità di una cessione in estate, i rumors filtrano con insistenza. Con il contratto in scadenza nel 2026 e un futuro tutto da definire, il centrocampista americano si trova a un crocevia cruciale. Riuscirà la Juventus a trattenere il suo talento o sarà costretta a lasciarlo partire? Scopriamo gli sviluppi più recenti.

in scadenza nel 2026. Weston McKennie si trova in una situazione complicata alla Juventus. Il suo rinnovo di contratto è in bilico, e con il contratto in scadenza tra un anno, la Juve potrebbe decidere di cederlo in questa finestra di mercato. Il centrocampista statunitense, che ha mostrato qualità e personalità nel corso della sua esperienza bianconera, non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza per il rinnovo e la situazione rischia di diventare una questione spinosa per il club.