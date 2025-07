Mazzette al dirigente di tre Comuni tra Napoli e Caserta in cambio di appalti | 11 indagati

Un’onda di scandalo scuote il territorio tra Napoli e Caserta: tredici persone, tra cui un dirigente e diversi imprenditori, sono finite sotto inchiesta per corruzione e mazzette legate a appalti pubblici. La Procura di Santa Maria Capua Vetere sta facendo luce su un presunto sistema illecito che minaccia la trasparenza amministrativa. Cosa c’è dietro questa rete di favori? Scopriamolo insieme, perché la verità deve emergere.

Nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione sono finiti imprenditori e il dirigente di tre differenti Comuni tra Napoli e Caserta: Camposano, San Tammaro e Teverola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

