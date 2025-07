Maxi tassa su sigarette e rifiuti | ecco come l' Ue vuole finaziare i suoi bilanci

L’Unione Europea sta preparando una vera e propria stangata fiscale, tra aumenti sulle sigarette, e-cig, rifiuti elettronici e nuove accise per grandi aziende. Una mossa che rischia di pesare sui cittadini e di mettere ulteriore pressione sui governi nazionali, mentre si cerca di riequilibrare i bilanci comunitari. Ma quali sono le ripercussioni di questa strategia? Scopriamolo insieme.

Una stangata destinata a penalizzare cittadini e governi nazionali. Emergono importanti dettagli sul piano dell' Ue per rimpolpare i bilanci: maxi crescita delle accise sulle sigarette, nuove accise su quelle elettroniche, sulle aziende oltre i 50 milioni di fatturato netto e sui rifiuti elettronici. In altri termini, parte delle entrate fiscali derivanti dal tabacco ("bionde", tabacco riscaldato, prodotti della nicotina ed e-cig) non finirebbero nelle casse degli Stati membri ma direttamente nel bilancio di Bruxelles. Il piano prevede anche fondi europei per la fissione nucleare e una piattaforma pubblica per monitorare in tempo reale l'uso delle risorse europee, ma la preoccupazione è rivolta al dossier tasse.

