Maxi rissa tra pierre per le prevendite | 6 denunciati

Una serata da dimenticare a Riccione, dove il 27 giugno scorso Viale Ceccarini si è trasformato in un’arena di caos e tensione. La causa? Una maxi rissa tra otto persone, coinvolte nella promozione abusiva di locali notturni. Sei dei protagonisti sono ora denunciati a piede libero, e l’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole nella splendida riviera. Un evento che scuote la comunità e invita alla riflessione.

Riccione, 11 luglio 2025 – Una scena surreale, da film, quella andata in scena il 27 giugno scorso nel cuore di Riccione. Viale Ceccarini si era trasformato per alcuni minuti in un campo di battaglia. A scatenare il caos, una violenta rissa scoppiata tra otto persone – sei delle quali ora denunciate a piede libero – tutte impegnate, secondo quanto ricostruito, nella promozione abusiva di locali notturni della Riviera. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno avviato subito le indagini, raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere. I militari sono riusciti in tempi rapidi a identificare sei dei presunti responsabili: si tratta di un cittadino italiano e cinque stranieri di origine albanese e rumena, tutti di età compresa tra i 26 e i 48 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa tra pierre per le prevendite: 6 denunciati

