Maxi frode fiscale da 200 milioni di euro | smascherate 45 aziende ' fantasma'

Un'imponente maxi frode fiscale da 200 milioni di euro, orchestrata da 45 aziende "fantasma", è stata smascherata dai finanzieri di Varese. La scoperta ha messo in luce un complesso sistema di società cartiere utilizzate per generare denaro dal nulla, sottraendo ingenti risorse alle casse dello Stato. La Guardia di Finanza ha intercettato e fermato questa intricata truffa, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare la legalità e i contribuenti onesti.

Una frode fiscale da 200 milioni di euro grazie a 45 società "cartiere". A scoprire la struttura messa in piedi per generare soldi dal nulla sono stati i finanzieri del comando provinciale di Varese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato e interrotto sul nascere un'ingente frode.

Coinvolta una società a Cairo Montenotte che aveva chiesto rimborsi per 1 milione e 800 mila euro, frutto di false dichiarazioni

Avevano presentato la dichiarazione dei redditi al solo fine di ottenere il credito d'imposta per importi milionari, in un caso addirittura per circa 100 milioni di euro in un solo anno.