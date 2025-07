Maxi controlli tra stazione bar e parchi | 213 persone identificate espulsioni e sequestri

Una settimana intensiva di controlli tra stazione, bar e parchi pubblici a Brescia ha portato all'identificazione di 213 persone, con espulsioni e sequestri. Questa operazione interforze, orchestrata da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e unità cinofile, mira a garantire sicurezza e legalità , riducendo degrado e reati nelle aree cittadine. Un impegno deciso che dimostra come la collaborazione tra le forze dell'ordine sia fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Una settimana di controlli serrati tra stazione, bar e parchi pubblici: a Brescia, le forze dell'ordine hanno messo in campo un'operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e unità cinofile. Obiettivo: contrastare degrado, reati e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

