Max Casacci il 17 luglio al Parco della Montagnola a Sissa

Il 17 luglio, il Parco della Montagnola a Sissa si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con Max Casacci, il celebre fondatore dei Subsonica. L’evento “Earthphonia Live” promette una serata magica, dove musica e natura si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Preparatevi a immergervi in un viaggio elettronico che riscopre i suoni della Terra, tra atmosfere suggestive e paesaggi sonori coinvolgenti. Non mancate, perché questa sarà una notte da ricordare!

Il Comune di Sissa Trecasali presenta:? MAX CASACCI – EARTHPHONIA LIVE Il fondatore dei Subsonica arriva a Sissa con uno spettacolo unico che unisce musica e natura: suoni della Terra trasformati in un viaggio elettronico coinvolgente, tra battiti, paesaggi sonori, suggestioni ambientali e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

