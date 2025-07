Mauro Coruzzi di nuovo in ospedale per la chiusura dell’auricola | l’obiettivo è prevenire l’ictus | Continuo a fare progressi e sono sicuro che tornerò come prima

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, torna nuovamente in ospedale per affrontare un intervento delicato volto a prevenire ulteriori ictus, dopo le sfide di quest’anno. Con coraggio e determinazione, il conduttore si mostra ottimista sui progressi e sulla possibilità di tornare come prima. Un messaggio di forza e resilienza che ispira i suoi fan. La strada è ancora in salita, ma Mauro è pronto a ripartire con fiducia e speranza.

Nuovo ricovero per Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Con un post su Instagram il conduttore radiofonico ha comunicato ai follower che si trova in ospedale per un nuovo intervento chirurgico delicato per prevenire nuovi ictus, dopo l’ultimo avuto lo scorso febbraio. Ancor prima nel 2023 aveva avuto un altro attacco. Il 69enne ha postato uno scatto che ritrae un post-it in quella che sembra una stanza d’ospedale. Sul foglietto bianco, scritto probabilmente dalle infermiere, è riportato il nome del paziente, la data di mercoledì 9 luglio e l’operazione alla quale deve sottoporsi: la chiusura dell’auricola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mauro Coruzzi di nuovo in ospedale per la chiusura dell’auricola: l’obiettivo è prevenire l’ictus: “Continuo a fare progressi e sono sicuro che tornerò come prima”

