Maturità studenti rifiutano l’orale | terzo caso in Veneto Valditara annuncia | Renderemo obbligatorio il colloquio

In Veneto, tre studenti hanno deciso di rifiutare l’esame orale di maturità, pur ottenendo il diploma grazie alla somma dei crediti. Una scelta coraggiosa che ha attirato l’attenzione del mondo scolastico e delle istituzioni. Valditara ha annunciato che, in risposta a questa tendenza, renderà obbligatorio il colloquio orale per tutti, segnando un importante cambio di rotta nel percorso di maturità. La questione si fa sempre più complessa e coinvolgente.

Sono tre gli studenti che in Veneto hanno rifiutato di sottoporsi all’orale di Maturità, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. Il terzo caso è quello di un 18enne del liceo classico Canova di Treviso, la cui scelta si aggiunge a quella di Gianmaria Favaretto, 19enne studente dello scientifico Fermi di Padova, e di Maddalena Bianchi, studentessa allo scientifico di Belluno. Favaretto alle prove scritte della maturità aveva ottenuto 62 punti, punteggio che già gli garantiva la promozione. Ha quindi deciso di presentarsi all’orale solo per firmare il registro: dopo aver salutato i professori, ha annunciato che non voleva sostenere il colloquio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità, studenti rifiutano l’orale: terzo caso in Veneto. Valditara annuncia: “Renderemo obbligatorio il colloquio”

In questa notizia si parla di: maturità - studenti - orale - terzo

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Maturità, studente del liceo classico rifiuta di fare l'orale: terzo caso in Veneto Vai su X

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una modifica significativa per l’esame di maturità: gli studenti che durante il colloquio orale decideranno di fare “scena muta”, rifiutandosi volontariamente di rispondere, saranno giudicat Vai su Facebook

Ancora uno studente che rifiuta l'esame orale della maturità: protesta contro il sistema dei voti; Un altro studente rifiuta l'orale alla maturità, è il terzo caso in Veneto; Maturità, terzo caso di studente che rifiuta di fare l’orale. Presidi: Esibizionismo.