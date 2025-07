Maturità studentessa dello ‘sciopero’ all’orale | Ambiente scuola disumanizzante

Maddalena Bianchi, studentessa di Belluno, ha deciso di fare sentire la propria voce rifiutando l'esame orale di maturità come protesta contro un sistema scolastico percepito come troppo competitivo e disumanizzante. Un gesto coraggioso che mira a evidenziare le criticità di un ambiente che spesso soffoca la crescita personale degli studenti. La sua scelta invita a riflettere sul ruolo reale dell'istruzione e sulla necessità di un cambiamento.

(Adnkronos) – Uno sfogo e un modo per far conoscere chi è realmente. Questo lo scopo del rifiuto da parte di Maddalena Bianchi, studentessa di Belluno che ha scelto di non sostenere l'orale dell'Esame di Stato come forma di protesta verso un ambiente scolastico che lei stessa definisce "troppo competitivo e perciò disumanizzante". La studentessa, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

