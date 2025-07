Maturità rifiutano di sostenere l’orale Valditara | bocciamoli

Tra i maturandi si diffonde il fenomeno del rifiuto di sostenere l’esame orale, anche dopo aver ottenuto il diploma grazie ai crediti. La questione solleva dibattiti acceso: il ministro Valditara annuncia l’introduzione della bocciatura come sanzione per chi decide di non partecipare. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il volto dell'esame di maturità, spostando l’attenzione sulla responsabilità e sul rispetto delle regole scolastiche.

Dilaga tra i maturandi il rifiuto di sostenere l’orale dell’esame di maturita, quando si è già ottenuto comunque il diploma per la somma dei crediti. Il ministro Valditara: “introdurremo la bocciatura per chi non sostiene l’orale”. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maturità, rifiutano di sostenere l’orale. Valditara: bocciamoli

Padova, studente rifiuta di sostenere l'orale di maturità: "Il sistema dei voti è ingiusto" - A Padova, uno studente si rifiuta di affrontare l’orale di maturità, definendo il sistema di voti “ingiusto” e il suo esame “una sciocchezza”.

