Maturità rifiuta di sostenere l’esame orale ed ottiene il diploma per la somma dei crediti!

In un’epoca in cui la scuola si confronta con sfide e innovazioni, un giovane di Treviso ha deciso di ottenere il diploma senza sostenere l’esame orale, basandosi sui crediti accumulati. Un caso che scuote il sistema scolastico italiano e solleva importanti interrogativi sul valore delle prove tradizionali e sulle nuove modalità di valutazione. Ma il ministro Valditara non ci sta: questa vicenda potrebbe segnare un nuovo capitolo nel percorso di riforma dell’istruzione nazionale.

Esami di maturità – Lo studente, di un liceo di Treviso, ha comunque ottenuto il diploma per la somma dei crediti. Ma il ministro Valditara non ci sta. In Veneto si registra il terzo caso di uno studente che ha rifiutato di sostenere l'esame orale della Maturità, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. È successo al Liceo classico Canova di Treviso, dove un 18enne è passato con poco più di 60 su cento. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto di introdurre la bocciatura in casi simili. Niente orale dopo la certezza del diploma. Un altro studente alle prese con la maturità, dunque -come riporta TGCom24 – ha rifiutato di sostenere la prova orale dell'esame di Stato.

