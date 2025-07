Maturità la protesta degli studenti all’orale si allarga | un altro caso in Veneto Frassinetti | Bene Valditara rifiutarsi è una ribellione comoda svilisce il sistema

La protesta degli studenti contro l’esame orale si espande, coinvolgendo sempre più giovani che scelgono di diplomarsi rifiutando il tradizionale colloquio. Tre casi in pochi giorni in Veneto dimostrano un movimento che sfida le norme, con studenti che preferiscono affidarsi a crediti e scritti, evidenziando una crescente volontà di mettere in discussione un sistema percepito come svilisce. È un segnale forte di un’epoca in fermento, pronta a cambiare le regole del suo futuro.

Tre casi in pochi giorni, stessa scelta: rifiutare l'orale e diplomarsi lo stesso. È successo in un liceo classico di Treviso, dove un diciottenne ha superato l'esame con appena 60100, contando solo su crediti e scritti. Prima di lui, Gianmaria, a Padova, e Maddalena, a Belluno, avevano fatto lo stesso, trasformando il silenzio all'esame in una forma di dissenso.

Maturità, gli studenti ribelli: "Boicottiamo l'orale". Valditara: bocciateli - Gli studenti ribelli della maturità 224 si uniscono nel boicottaggio dell'esame orale, gridando "No al sistema dei voti".

