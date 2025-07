Maturità 2025 Vincenzo Schettini invita gli studenti a riflettere sul silenzio agli orali | Dietro c’è un disagio ma la protesta va fatta diversamente

In un anno scolastico segnato da silenzi inquietanti durante le prove orali della maturità 2025, Vincenzo Schettini invita gli studenti a trasformare il disagio in una protesta costruttiva. Il noto divulgatore scientifico sottolinea l’importanza di trovare modalità alternative per esprimersi e sensibilizzare, invece di ricorrere al silenzio come gesto di ribellione. È il momento di riflettere su come comunicare con coraggio e creatività—perché il vero cambiamento si ottiene parlando, non tacendo.

L’epidemia di scene mute durante le prove orali della maturità 2025 continua a far discutere. Tra le voci più autorevoli intervenute c’è quella di Vincenzo Schettini, noto docente e divulgatore scientifico, volto del canale La Fisica Che Ci Piace. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

