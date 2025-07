Maturità 2025 Gianmaria lo studente ‘ribelle’ risponde a Valditara | Bocciare chi dissente è violenza non soluzione Così la scuola uccide il dialogo

Gianmaria, giovane studente di 19 anni, ha scelto di scuotere le coscienze rifiutando l’esame orale della Maturità, non per incapacità, ma come gesto di protesta contro un sistema scolastico che considera obsoleto e predatorio. La sua sfida al Ministero e alle autorità evidenzia un disagio profondo, sottolineando come la repressione e la mancanza di dialogo possano alimentare un senso di disillusione tra i giovani. È un grido di rivolta o un richiamo a cambiare paradigma?

Gianmaria, studente 19enne, ha fatto parlare di sé rifiutando l’orale della Maturità. Non per incapacità, ma per protesta: "La scuola è un sistema obsoleto, basato su competizione e nozionismo". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Sono a posto così”. Maturità, perché Gianmaria fa scena muta all’orale. E cosa gli è successo dopo - Gianmaria Favaretto, giovane studente padovano, ha scelto di rimanere in silenzio durante l’esame di maturità come gesto di protesta contro un sistema scolastico che, a suo avviso, ha smarrito i valori autentici della formazione.

Gianmaria Favaretto, 19 anni, ha rifiutato il colloquio orale della maturità per protestare contro il sistema di valutazione scolastica. La sua decisione ha scatenato un acceso dibattito. Scopri di più: https://tuttoscuola.com/maturita-studente-rifiuta-colloquio/… # Vai su X

Una studentessa liceale di Belluno ha rifiutato l'esame orale alla maturità. E' il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'orale ha ottenuto comunque il dipl Vai su Facebook

