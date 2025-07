Maturità 2025 Crepet | La scuola non capisce i ragazzi Prendersela con i voti però non ha senso La vita è fatta di valutazioni come nello sport

Paolo Crepet non ha paura di sbilanciarsi: secondo lui, la scuola fatica a comprendere i giovani e il sistema di voti, spesso riduttivo, non rende giustizia alle loro reali potenzialità. La maturità 2025 si avvicina, e con essa un’ondata di proteste e riflessioni sul modo in cui formiamo le nuove generazioni. È tempo di ripensare l’istruzione: la sfida è capire come valorizzare i talenti dei ragazzi senza giudicarli solo con numeri.

Paolo Crepet non usa mezzi termini: "La scuola non capisce i ragazzi". Lo psichiatra, in un'intervista a Il Messaggero, commenta il caso di Maddalena, la studentessa di Belluno che ha rifiutato l’orale della maturità, trasformando l’esame in un atto di protesta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

