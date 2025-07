Maturità 2025 Bruschi | Che si condivida o meno l’attuale modello è giusto discutere di ciò che conta davvero Meglio che di corone e alloro

Max Bruschi, esperto di scuola e formazione, invita a spostare il focus dalla superficie alle vere priorità dell’esame di Stato. Mentre i media si soffermano su dettagli superficiali come dress code o corona d’alloro, Bruschi sottolinea l’importanza di discutere ciò che davvero conta: la qualità dell’apprendimento e delle competenze acquisite. È ora di guardare oltre le apparenze e riflettere su come migliorare il sistema educativo per il futuro degli studenti.

In un post su Facebook, Max Bruschi, noto esperto di scuola e formazione, ha espresso la sua opinione sul dibattito pubblico riguardante l'esame di Stato. Bruschi ha sottolineato come, prima dei casi di Gianmaria e Maddalena l'attenzione dei media fosse concentrata su aspetti superficiali come il dress code, i bouquet o l'uso della corona d'alloro.

Studenti che rifiutano di sostenere l’orale alla Maturità, Max Bruschi: “Almeno si è tornati a parlare di un tema serio, invece di pensare solo a dress code e corone di alloro”.