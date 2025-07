Matuidi | Ho pensato che Cristiano Ronaldo fosse pazzo Una volta convinse Benatia a…

Blaise Matuidi rivela un lato inaspettato di Cristiano Ronaldo, ricordando un episodio che lo ha sorpreso. «Pensavo fosse pazzo», confessa, riferendosi a quando il portoghese convinse Benatia a… Questa testimonianza ci permette di scoprire un Cristiano Ronaldo più umano e imprevedibile, capace di motivare anche i compagni più scettici. Un’ulteriore dimostrazione di come il talento si accompagni spesso a una personalità fuori dal comune.

Matuidi: «Ho pensato che Cristiano Ronaldo fosse pazzo. Una volta convinse Benatia a…». Le parole dell'ex centrocampista della Juve Blaise Matuidi è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le parole dell'ex centrocampista della Juventus e del PSG. ARRIVO ALLA JUVE – «Ricordo il giorno del mio arrivo in sede: capii subito di trovarmi in una realtà fuori dal comune. Un'istituzione.

