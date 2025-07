Mattinata hot alla Camera | lo schermo trasmette il programma Alta infedeltà al posto delle interpellanze

Venerdì intenso alla Camera, ma questa mattina l'attenzione si sposta su qualcosa di inaspettato: lo schermo della galleria di Montecitorio ha trasmesso invece del consueto dibattito politico il popolare programma "Alta infedeltà" su Nove. Un episodio che ha sorpreso giornalisti e deputati, trasformando il Parlamento in un palcoscenico insolito di storie di passione e segreti. E così, tra luci rosse e rivelazioni, si apre una giornata all'insegna dell'imprevisto.

Venerdì caldo in Parlamento. Anzi hot, quasi a luci rosse. Questa mattina lo schermo della galleria di Montecitorio - dove giornalisti e deputati vanno a fumare durante i lavori dell'Aula - invece di trasmettere in diretta le fatiche della Camera ha iniziato a mandare in onda il programma "Alta infedeltà" su Nove. Si tratta di un format di successo, arrivato ormai alla sesta edizione, dove si ricostruiscono diverse storie d'amore sfociate nell'infedeltà e nel tradimento. Ciascuna storia viene raccontata dal punto di vista della persona traditrice, di quella tradita e dell'amante. Il tutto viene accompagnato da ricostruzioni in cui figurano gli attori.