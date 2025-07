Matteo Ricci infiamma la platea di piazza Roma | Questa volta vinciamo noi Loro sanno solo prendere ordini VIDEO

Matteo Ricci infiamma la piazza di Ancona, trasmettendo energia e determinazione. Con parole di speranza e passione, il leader invita i cittadini a credere nel cambiamento, opponendosi a chi si limita ad eseguire ordini. “Questa volta vinciamo noi”, afferma con convinzione, sottolineando che la voglia di rialzare la regione supera ogni ostacolo. Un appello che risuonerà forte nelle prossime settimane, spingendo tutti a fare la propria parte per un futuro diverso.

ANCONA – «Questa volta vinciamo noi. PerchĂ© è piĂą forte la voglia del cambiamento e la voglia di rialzare questa regione dalla mediocritĂ in cui l’hanno fatta sedere». Parole e musica di Matteo Ricci che questa sera ha tenuto in piazza Roma ad Ancona un comizio utile a presentare le 7 liste che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

