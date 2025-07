Matteo Bassetti primo al mondo per studi e citazioni sull' antibiotico-resistenza

Matteo Bassetti, infettivologo genovese, conquista il mondo con il suo incredibile contributo alla lotta contro l'antibiotico-resistenza. Riconosciuto come lo scienziato più citato e con il maggior numero di studi pubblicati nel settore, Bassetti si conferma leader globale in questo campo cruciale. La sua ricerca non solo amplifica la nostra comprensione delle infezioni batteriche e fungine, ma segna un passo fondamentale verso soluzioni innovative. La valutazione arriva dal sito...

