Mattarellaper genocidio Srebrenica rigorosa giustizia

Le vittime di Srebrenica ci ricordano l'importanza di un impegno rigoroso per la giustizia e la memoria storica. Celebrando questo trentesimo anniversario, riaffermiamo il nostro impegno a non dimenticare gli orrori del passato, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. È nostro dovere mantenere viva la memoria e promuovere la pace duratura nei Balcani e nel mondo.

Commemoriamo oggi il trentesimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Una tragedia che, a dispetto delle migliori speranze, fu emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovamente l'Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l'orrendo vessillo della "pulizia etnica" sotto il pretesto di affermazioni nazionalistiche, in un'area - i Balcani - caratterizzata da sempre dall'essere crogiolo di incontro e convivenza tra i popoli e le culture. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Gli anni trascorsi da quella terribile strage non attenuano l'urlo di dolore delle vittime, che continua a risuonare attraverso le testimonianze dei familiari che sono loro sopravvissuti.

