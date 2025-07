Mattarella | Ucraina? Una pace a condizioni ingiuste ha sempre vita breve

Presidente Mattarella sottolinea con fermezza che una pace ingiusta, basata sulla resa del più debole, è destinata a fallire. La vera soluzione per l’Ucraina deve essere una pace giusta, condivisa e duratura, che rispetti il diritto internazionale e il bene comune. Questa crisi coinvolge tutta la comunità globale, e la sua risoluzione rappresenta un imperativo etico e politico imprescindibile. Solo così si potrà costruire un futuro di pace stabile e sostenibile.

Quella per l’Ucraina, “deve essere, non ci stancheremo di ripeterlo, una pace giusta, complessiva, condivisa, duratura. Non sarebbe pace la resa alla sopraffazione del più forte. Una pace apparente, a condizioni ingiuste, ha sempre vita breve. Ecco perché questa guerra riguarda l’intera comunità internazionale. Far prevalere il diritto internazionale riflette il comune sentire dell’umanità. Non è un esercizio astratto o utopico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si svolge a Roma. “Oggi è più che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola: questo messaggio è il primo significato di questa Conferenza”, ha aggiunto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Ucraina? Una pace a condizioni ingiuste ha sempre vita breve”

Mattarella: «Non c’è pace senza salari equi» - Sergio Mattarella riafferma l'importanza di garantire salari equi come base per una pace duratura. Durante il suo intervento, sottolinea che la protezione sociale e il rispetto delle libertà sindacali sono fondamentali per costruire una società giusta e stabile.

