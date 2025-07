Matri non ha dubbi | La scalata del Milan è senza dubbio più difficile Allegri è un maestro nel valorizzare…

Alessandro Matri si concede a La Gazzetta dello Sport, svelando con entusiasmo le sue opinioni: secondo lui, la scalata del Milan è senza dubbio più impegnativa, ma Allegri si distingue come un vero maestro nel valorizzare il talento dei suoi giocatori. Le sue parole, ricche di passione e competenza, offrono uno sguardo approfondito non solo sulla crescita dei rossoneri, ma anche sul futuro del calcio italiano. Un’intervista da non perdere.

Matri: «La scalata del Milan è senza dubbio più difficile. Allegri è un maestro nel valorizzare.». Le dichiarazioni sui rossoneri e non solo Nei giorni scorsi Alessandro Matri, ex centravanti con una carriera che ha attraversato club storici della Serie A come Milan, Juventus, Cagliari e Lazio, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

