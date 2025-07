Matilde Dalmasso 19 anni dopo la maturità affronta un sarcoma raro | La mia battaglia per la ricerca

In un mondo spesso dominato dall’indifferenza, la storia di Matilde Dalmasso emerge come un faro di speranza e determinazione. A soli 19 anni, la giovane di Cuneo affronta con coraggio un sarcoma raro, trasformando la sua esperienza in una mobilitazione collettiva. La sua battaglia per la ricerca oncologica è un appello sincero a tutti noi: insieme possiamo fare la differenza. In una società che ascolta, ogni voce conta.

Ha 19 anni, viene da Cuneo e un anno fa ha scoperto di avere un sarcoma raro. Matilde Dalmasso ha deciso di raccontare pubblicamente la propria storia, affidandosi ai social per sensibilizzare sulla ricerca oncologica e sostenere l’Istituto di Candiolo, dove è in cura. « Sono Matilde, ho 19 anni e un sarcoma raro – scrive online –. Aiutami a mandare avanti la ricerca per i tumori dei tessuti molli. Io voglio fare la differenza, e tu?». In una Intervista a La Stampa, la ragazza ha raccontato la propria esperienza con la malattia e ha spiegato come la sua situazione le abbia insegnato a vivere alla giornata. 🔗 Leggi su Open.online

